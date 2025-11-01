Las lluvias serán persistentes hoy en el noroeste y centro de la Península con cielos nubosos en el resto, según AEMET

Las precipitaciones serán persistentes y localmente fuertes este sábado 1 de noviembre en el oeste y sur de Galicia, oeste de Castilla y León y Sistema Central occidental, con cielos nubosos en el resto de la Península, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Así, se espera que una serie de sistemas frontales afecten a la Península y Baleares, dejando cielos cubiertos con precipitaciones en la mitad noroeste peninsular, y abundante nubosidad de tipo alto en el resto. Si bien, tenderán a abrirse claros en el tercio noroeste tras el paso de los frentes.

Las precipitaciones más abundantes se esperan en el oeste y sur de Galicia, oeste de Castilla y León y Sistema Central occidental, Mientras, en Canarias, los cielos permanecerán poco nubosos o despejados con alguna lluvia débil y ocasional en las islas más occidentales.

Las temperaturas máximas descenderán en Galicia, Cantábrico, alto Ebro y nordeste de Castilla y León, y aumentarán en el noroeste de esta comunidad, zonas de interior del tercio este peninsular y Canarias, donde localmente podrán llegar a 30 grados.

Las mínimas irán en descenso en el Cantábrico y tercio noroeste peninsular, donde se darán al final del día, mientras que aumentarán en Baleares, centro norte peninsular y norte de Aragón y Cataluña. También podrían registrarse heladas débiles en cumbres del norte peninsular.

Los vientos soplarán del sur y suroeste en la Península y Baleares, moderados en el Cantábrico, mitad norte de la vertiente atlántica, Baleares y litorales del resto del Mediterráneo. Serán flojos en el resto, con poniente moderado en el Estrecho y Alborán.

A su vez, son probables los intervalos fuertes o rachas muy fuertes en litorales del norte de Galicia, Cantábrico y Girona, así como en zonas montañosas del extremo norte peninsular. En Canarias, soplarán flojos o moderados de componentes este y sur, con probabilidad de alguna racha muy fuerte en las cumbres.