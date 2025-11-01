La española Cristina Bucsa avanza en solo una hora a la final de Hong Kong

La tenista española Cristina Bucsa se ha clasificado este sábado para la final del torneo de Hong Kong, de categoría WTA 250 y que se disputa en superficie dura, después de ganar en semifinales por un cómodo 6-3 y 6-1 a la joven australiana Maya Joint.

Con esta victoria en una hora de partido, Bucsa accedió a la primera final individual de su carrera profesional. Y lo hizo muy sólida con su servicio en un comienzo igualado hasta que rompió el de su adversaria en el séptimo juego; la cántabra consolidó de inmediato esa ventaja y se apuntó el primer set gracias a otro 'break' justo después.

En la segunda manga, Bucsa logró una rotura más temprana y Joint fue a remolque desde ese momento. La actual número 32 del ranking mundial ya no levantó el vuelo y consumó su derrota rápidamente. En el encuentro por el título, Bucsa se enfrentará a la joven canadiense Victoria Mboko, verduga de su compatriota Leylah Fernández por 2-6, 6-3 y 6-2.