Hasta 550.000 sirios han regresado a su país desde Turquía desde la caída de Al Assad

El ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, ha informado este sábado de que 550.000 ciudadanos sirios han regresado desde Turquía a Siria desde el 8 de diciembre de 2024, fecha en la que el presidente sirio Bashar al Assad huyó del país tras una ofensiva relámpago de las milicias rebeldes.

"Desde el 8 de diciembre de 2024, 550.000 de nuestros hermanos y hermanas sirias han regresado a su país de forma voluntaria, segura, honrosa y regular", ha publicado Yerlikaya en su cuenta en la red social X.

"¡Jamás hemos dado la espalda a quienes sufren la opresión, el hambre y la guerra! ¡Jamás ignoramos los gritos! Nos pusimos del lado de Alá, de los justos y de los oprimidos", ha resaltado el ministro.

Yerlikaya ha celebrado que el próximo 8 de diciembre "se cumplirá un año del fin de la tiranía de Assad", lo que ha propiciado el retorno de los desplazados. "El número de sirios que han regresado a su patria de forma voluntaria, segura, honorable y regular desde 2016 ha alcanzado 1.290.000", ha resaltado.

El ministro ha destacado el "modelo ejemplar" de Turquía en cuestión de inmigración "gracias a su experiencia histórica, su enfoque humanitario y su perspectiva racional" y "el liderazgo de nuestro presidente Recep Tayyip Erdogan".

"Estamos llevando a cabo con gran sensibilidad los procedimientos de retorno voluntario de nuestros hermanos y hermanas sirios en todas nuestras provincias, bajo la coordinación de nuestra Dirección de Gestión de la Migración", ha concluido.