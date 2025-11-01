'Génova' guarda silencio sobre Mazón y el movimiento del PPCV aupando a Mompó como sucesor

La dirección nacional del PP ha guardado silencio este sábado sobre el futuro político del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el paso del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) proponiendo al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, como sucesor si hay renuncia del 'president'.

Este viernes se produjo una reunión de los tres presidentes provinciales -- Vicente Mompó en Valencia, Toni Pérez en Alicante y Marta Barrachina en Castellón- y el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, de la que salió el presidente de la Diputación de Valencia como el nombre de "consenso" para relevar a Mazón al frente del partido y para ser el próximo candidato de PP en las elecciones autonómicas.

Algunas fuentes consultadas por Europa Press sostienen que Mompó "seguramente" no es el candidato que había pensando Génova como posible relevo de Mazón. En los últimos meses el nombre que aparecía en las quinielas era la actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá. También hay dudas sobre si este paso ha "sentado bien" en el cuartel general del PP en Madrid.

Por lo pronto, la cúpula del PP que preside Alberto Núñez Feijóo guarda silencio y no se ha pronunciado sobre la propuesta de Mompó como sucesor. "Puede que a Génova no le haya sentado bien este movimiento pero estamos en un polvorín y hay que tomar decisiones porque esto no se sostiene", asegura a Europa Press un dirigente valenciano.

En los últimos días ha crecido la presión interna para que Mazón dé un paso atrás, después de que familiares de víctimas mortales de las inundaciones le increparan en el funeral de la dana, con gritos de "cobarde", "dimisión" o "asesino". El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estaba presente el miércoles en ese funeral pero no ha hecho ninguna declaración pública sobre este asunto desde entonces.

Sin embargo, varios cargos del PPCV consultados por Europa Press consideran que Mazón no dejará la presidencia de la Generalitat por el momento y pronostican que, como mucho, anunciará que no se será el candidato de PP en las próximas elecciones. "En la reunión de los presidentes provinciales estaba también la mano derecha de Mazón y la propuesta de Mompó puede ser bajo la connivencia de Mazón", asegura uno de los dirigentes consultados.

EL LUNES, REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PP

El próximo lunes, Feijóo presidirá la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP --al que asisten los 'barones' del partido-- con el foco puesto en Mazón y su futuro político. En los últimos días, cada vez más voces han defendido en privado que "al menos" anuncie que no repetirá como candidato de PP en las próximas elecciones autonómicas, según fuentes de la formación.

Dentro del partido la opinión mayoritaria es que Mazón no debe ser el próximo candidato a la Presidencia de la Generalitat y, por lo tanto, creen que "lo mínimo" sería que en este momento anunciase que no optará a la reelección.

Por lo pronto, el presidente de la Generalitat --que está recluido este fin de semana en Alicante, su tierra-- aseguró el jueves que "reflexiona" tras las críticas de las víctimas y anunció una comparecencia en los próximos días, pero son aclarar si podría dimitir. Sí que tiene pendiente una remodelación del Consell, prevista para la próxima semana, tras la salida del exmilitar y hasta ahora vicepresidente de la Generalitat Francisco Gan Pampols.