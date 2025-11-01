El PP vuelve a pedir en el Congreso la salida del lobo del LESPRE en una iniciativa de apoyo a la caza

El PP ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados en la que avanza que promoverá la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), la realización de los controles poblacionales a través de la caza en los espacios naturales protegidos y la gestión adecuada de depredadores y especies exóticas invasoras.

A su vez, ha demandado al Gobierno que busque el estatus adecuado para que la tenencia responsable de animales empleados para la actividad cinegética sea conforme a los criterios de bienestar y compatibles con el desarrollo de la caza, "en coherencia con las peculiaridades de su labor y transmitiendo los verdaderos valores de la actividad cinegética".

Así lo ha hecho pocos días después de que Podemos y Alianza Verde registraran una Proposición de Ley en la que piden incluir a los perros de caza en la Ley de Bienestar Animal y en una PNL por la que el PP insta a la Cámara Baja a reconocer el valor "estratégico" del sector de la caza como actividad sostenible del territorio y de quienes la practican, así como el "amplio" apoyo social que tiene el sector, que debe ser valorado como un instrumento de gestión "fundamental" para la conservación de la biodiversidad.

El texto, registrado para su debate en Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso, también pide al Gobierno que reconozca la caza realizada de forma sostenible como una actividad esencial y parte del acervo cultural arraigado en gran parte de la sociedad española. En este sentido, reclama el respeto de la ciudadanía hacia la misma y el equilibrio y coexistencia con las necesidades y demandas del mundo urbano.

Además, solicita que el Ejecutivo distinga la actividad cinegética como una herramienta "indispensable" para la gestión sostenible de la naturaleza por sus beneficios medioambientales y destaca "el compromiso y el apoyo fundamental" que prestan los cazadores en la prevención y la lucha contra los incendios forestales. Asimismo, subraya la labor del sector para evitar accidentes de tráfico, daños a la agricultura y la ganadería y la transmisión de enfermedades entre animales y zoonosis.

Por otro lado, el PP pide al Gobierno que recupere la caza como herramienta en los planes de gestión sostenible de las especies y siempre de forma compatible con otros aprovechamientos y funciones del medio natural. A su vez, incide en la importancia de tener en consideración el impacto normativo de todos los desarrollos legislativos que afecten directamente a la actividad cinegética e insta al Ejecutivo a buscar oluciones viables y consensuadas con el sector de manera que esta se desarrolle "sin impedimentos y de forma sostenible".

"APOYAREMOS AL SECTOR EN UE EN TEMAS CONTRARIOS AL DERECHO ESPAÑOL"

Asimismo, demanda que el Ejecutivo defienda dentro del marco de legalidad europeo las distintas modalidades vinculadas con la actividad cinegética en España, siempre que se desarrollen de forma ordenada bajo criterios técnicos y sostenibles.

Por esta parte, recalca la importancia de que el Gobierno colabore con las organizaciones del sector en el conocimiento, control y mantenimiento del adecuado estado de las poblaciones naturales siempre basándose en datos científicos "independientes u oficiales" sobre el estado de las mismas. "Apoyaremos al sector cinegético español ante las autoridades europeas en aquellas cuestiones que se puedan considerar contrarias al derecho nacional", han avisado los 'populares'.

Además, los de Alberto Núñez Feijóo han solicitado al Gobierno que trabaje para que todas las personas que intervienen en la actividad cinegética tengan una mayor formación en aspectos como la seguridad, así como sobre el hábitat o de la producción y manipulación de la caza silvestre y de la carne de caza silvestre tras la caza.

La PNL también contempla que el Ejecutivo contribuya a la participación de representantes del sector en los órganos consultivos donde se toman decisiones que afecten a su actividad y, además, le exige tener en cuenta las evaluaciones y propuestas de las organizaciones más representativas sobre el desarrollo de las políticas públicas referidas a la caza.

Por último, le pide que favorezca la difusión de la imagen social positiva de la actividad cinegética que se realiza de forma sostenible "sin criminalizar conductas y generar juicios de valor previos", así como facilitar la incorporación de nuevos practicantes y mejorar la gestión administrativa.