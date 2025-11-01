El PP insta al Gobierno a homenajear a Gustavo Torner y promover la proyección internacional de su figura y obra

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Congreso una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno a homenajear a nivel nacional al artista Gustavo Torner, fallecido el pasado mes de septiembre, y promover la proyección internacional de su figura y su obra.

Así lo ha expresado la formación popular en el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, para su debate en la Comisión de Cultura.

El PP ensalza la figura de Torner por ser el "maestro que convirtió la materia en pensamiento y el pensamiento en forma" y que, junto a Fernando Zóbel y Gerardo Rueda, integró la llamada escuela conquense, que contribuye "decisivamente a institucionalizar el arte moderno en España".

En el documento, los populares consideran necesario y oportuno celebrar un homenaje a su figura y convocar, en el año de su fallecimiento y el centenario de su existencia, a la sociedad española a la que entregó "un canon de sobriedad, inteligencia y libertad". "Su biografía pertenece por derecho propio a la historia del arte europeo", subraya la formación.

En este sentido, instan al Gobierno a llevar a cabo un homenaje a nivel nacional de Torner, junto con la Administración local y autonómica, la Fundación Torner, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca.

El objetivo de esta propuesta es para promocionar y difundir de su legado artístico en toda España, en reconocimiento a su contribución decisiva a la modernidad artística española, a su papel en la institucionalización del arte abstracto y a la proyección internacional de su obra en pintura, escultura y museografía, en el marco de la conmemoración del centenario de su nacimiento.

Asimismo, consideran necesario impulsar una gran exposición Gustavo Torner en, al menos, dos sedes, Cuenca y Madrid, coordinada y programada dentro del mismo ejercicio cultural, con itinerancia que garantice el acceso efectivo en ambas ciudades, y prestando especial atención a la conmemoración de los 100 años del artista.

El PP también pide digitalizar, catalogar y preservar el archivo y legado documental del artista, para asegurar su interoperabilidad y acceso en los repositorios digitales del Ministerio, y promover convocatorias de investigación orientadas a su obra y contextos.

Por último, señalan que se debe promover la proyección internacional de la figura y la obra de Torner a través de Acción Cultural Española (AC/E), la Red de Museos Estatales y el Instituto Cervantes, así como la promoción y difusión del Espacio Torner en el ámbito internacional.