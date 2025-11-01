El Gobierno de Ayuso tacha de "bochornoso" el juicio al fiscal general y acusa a Sánchez de traer "corrupción" al país

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha tachado de "bochornoso" el juicio que arrancará el lunes contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha aprovechado para acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de traer "la corrupción de Estado" al país.

"No ha ocurrido jamás en nuestro país, no ha ocurrido jamás en una democracia homologable a la española", ha lamentado García Martín, que ha acusado a García Ortiz de "saltarse la ley que juró proteger" y ser el "eslabón de una cadena de ataques" que, dice, "nacen en La Moncloa" y van dirigidos a "desgastar a un adversario político", en este caso la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

García Martín ha insistido en que el "bochorno" de tener un fiscal general del Estado sentado en el banquillo y ha exigido su dimisión. "Esperamos que sea juzgado y que de alguna manera u otra pueda responder ante la justicia por ese presunto delito de revelación de secretos", ha remachado.

El Tribunal Supremo (TS) juzgará desde este lunes a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --el novio de Ayuso--, después de una investigación de ocho meses que ha permitido trazar la línea temporal de cómo se sucedieron los acontecimientos que han situado al fiscal en el banquillo.