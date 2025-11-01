Agencias

El Genoa CFC, colista de la Serie A, destituye a su entrenador Patrick Vieira

El Genoa CFC ha anunciado este sábado que el francés Patrick Vieira, de 49 años, "ya no es el entrenador del primer equipo" tras haber acumulado muchos malos resultados en este inicio de curso 2025/26, pues el conjunto genovés es el colista de la Serie A con escasos tres puntos.

Así lo indicó el Genoa en su página web y redes sociales. "El club desea agradecer al entrenador y a su equipo la dedicación y profesionalidad que han demostrado a lo largo de su trabajo y les desea todo lo mejor en sus futuras carreras", añadió el comunicado oficial.

"La dirección técnica del primer equipo ha sido confiada de forma interina al señor Roberto Murgita, asistido por el señor Domenico Criscito", zanjó la breve nota de prensa, como colofón a una etapa de algo menos de un año de Vieira en el banquillo genovés.

ConELA prioriza la implementación de la ley ELA y renuncia al plan de choque

Hasta 550.000 sirios han regresado a su país desde Turquía desde la caída de Al Assad

Las temperaturas descenderán mañana en la Península y los cielos permanecerán nubosos con lluvias débiles, según AEMET

AEDAS Homes, patrocinador de la sección femenina del Sporting de Lutxana de Barakaldo

Las propietarias de Central Nuclear de Almaraz acuerdan solicitar al Gobierno la prórroga de funcionamiento hasta 2030

