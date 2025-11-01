Agencias

El Ejército de Israel anuncia que ha matado a un miembro de la fuerza de élite de Hezbolá en el sur de Líbano

El Ejército de Israel ha anunciado este sábado la muerte de un integrante de las fuerzas de élite de las milicias de Hezbolá tras un ataque aéreo en el sur del Líbano.

A pesar del alto el fuego en vigor entre Hezbolá e Israel desde hace un año, Israel sigue atacando el sur de Líbano tras denunciar la presencia de integrantes de las milicias del partido chií libanés, en violación del cese de hostilidades pactado en noviembre de 2024.

El ataque ocurrió el pasado viernes en la zona de Nabatiyé y el fallecido solo ha sido identificado como un integrante de la Fuerza Radwan.

En su comunicado, publicado en su cuenta de X, el Ejército de Israel asegura que el objetivo había participado en "numerosos complots terroristas contra el territorio del Estado de Israel y trabajaba para restaurar la infraestructura militar de la organización terrorista Hezbolá" en la zona.

Hezbolá no se ha pronunciado sobre este ataque.

