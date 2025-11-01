Agencias

Dos detenidos por robo con fuerza en vehículos en Palma

Agentes de la Policía Local de Palma adscritos a la Unidad Nocturna (UNOC) han detenido a dos hombres, uno ecuatoguineano de 34 años, y otro colombiano de 25, como presuntos autores de robo con fuerza en vehículos en la calle Antoni Gomila de Palma.

En una nota de prensa, la Policía Local ha informado que la actuación policial se inició durante la noche del martes 28 de octubre, gracias a la llamada de una testigo que observó los hechos.

A las 23.00 horas de ese día, la Sala del 092 recibió el aviso de una persona que había visto cómo fracturaban el cristal de un coche en la calle d'Osca para sustraer objetos de su interior, dando una descripción de los individuos.

Una patrulla de la UNOC acudió rápidamente al lugar y realizó una batida por la zona, localizando el vehículo dañado. Poco después, encontraron a dos individuos cuyas características coincidían con la descripción dada por la testigo.

Los agentes realizaron la identificación y un registro de ambos individuos, incautándoles herramientas como un destornillador, una linterna, una navaja, dos brocas y varios objetos presuntamente robados: unas gafas de sol con su caja y un juego de bombillas de recambio para vehículo.

Ambos individuos fueron finalmente detenidos por los policías como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Tras las diligencias iniciales practicadas por la Sala de Atestados, los detenidos fueron traspasados a la Policía Nacional.

EuropaPress

