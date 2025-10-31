Vinícius, presente en una convocatoria con cuatro bajas

Madrid, 31 oct (EFE).- Vinícius Jr, para el que su técnico Xabi Alonso aseguró que no habrá "ninguna represalia" tras su comportamiento cuando fue sustituido en el clásico, figura en la convocatoria del Real Madrid para medirse al Valencia, en un partido en el que son baja por lesión Dani Carvajal, David Alaba y Antonio Rüdiger, más Andriy Lunin por sanción.

Xabi Alonso pierde de nuevo al capitán, Dani Carvajal, tras ser sometido a una artroscopia en la rodilla derecha que le mantendrá al menos dos meses alejado nuevamente de los terrenos de juego.

La baja de Carvajal, que reapareció en el clásico del pasado domingo en el Santiago Bernabéu ante el Barcelona y el lunes se confirmó que volvió a lesionarse, se suma a las que sufre Xabi Alonso ante el Valencia, el austriaco David Alaba, que no se recupera a tiempo de una sobrecarga muscular, y el alemán Rüdiger, que sigue con el tratamiento de la rotura que sufrió en septiembre en el recto anterior de la pierna izquierda.

La expulsión al portero ucraniano Andriy Lunin ante el Barcelona, sufrida en el banquillo, provoca que Xabi Alonso cite a los canteranos Sergio Mestre y Fran González.

La convocatoria del Real Madrid para medirse al Valencia en la undécima jornada de LaLiga la forman:

Porteros: Courtois, Fran González y Sergio Mestre.

Defensas: Trent, Huijsen, Militao, Asencio, Álvaro Carreras, Fran García y Mendy.

Centrocampistas: Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Dani Ceballos, Arda Güler y Jude Bellingham.

Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono. EFE