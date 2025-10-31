VÍDEO: El Rey traslada la solidaridad de España a Haití, Jamaica y Cuba tras los estragos del huracán 'Melissa'

El Rey Felipe VI ha trasladado este viernes la "solidaridad" de España a los ciudadanos de Haití, Jamaica y Cuba tras los estragos provocados por el paso del huracán 'Melissa', que ha dejado más de medio centenar de muertos y cientos de miles de damnificados.

"Quiero transmitir nuestra solidaridad a los pueblos de Haití, Jamaica y Cuba, duramente afectados por el huracán Melissa", ha arrancado el monarca su intervención en el I Congreso Futuro Iberoamericano en Casa de América.

"En estos momentos de dolor y pérdida, enviamos nuestro apoyo y también nuestra esperanza para todos los afectados", ha asegurado el monarca.

El Gobierno ya ha ofrecido a Jamaica el envío del hospital de campaña con que cuenta la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ante las necesidades sanitarias que tiene este país tras el paso del huracán.

Según los datos proporcionados por las autoridades nacionales de los países afectados, 'Melissa' ha dejado 24 fallecidos en Haití y otros 19 en Jamaica, los dos países más castigados. A estas se suman otros cuatro muertos en Panamá y uno en República Dominicana, mientras que por el momento en Cuba no se han registrado fallecidos.

DEFENSA DE LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA

Durante su intervención, Don Felipe VI ha aprovechado para poner en valor la contribución de la Comunidad Iberoamericana al debate global. Lo esencial en la relación entre los países iberoamericanos es "apoyarnos en lo que nos une, en nuestras afinidades, para encontrar juntos respuestas prácticas, útiles, equilibradas y que lleguen a todos".

"Y es mucho, muchísimo, lo que nos une", ha incidido, subrayando que la Comunidad Iberoamericana "tiene una fuerza singular: una historia compartida y una diversidad que nos enriquece".

"Esa combinación de tener fuertes raíces comunes y miradas plurales nos permite aportar al mundo una perspectiva única, capaz de conectar profundamente regiones y continentes, generaciones y formas de pensar; y de articular sus voluntades y aspiraciones, sus ideas y afectos", ha sostenido.

Iberoamérica, ha dicho el Rey, "tiene mucho que aportar a la conversación global: conocimiento, talento, innovación, sensibilidad y una profunda vocación de cooperación". "Esa es, precisamente, la vocación que comparte nuestra Comunidad y que guía este congreso", ha remachado, apuntando que la Cumbre Iberoamericana que acogerá Madrid en 2026 será "un espacio donde podremos seguir profundizando en esta reflexión colectiva y transformar las ideas en compromisos concretos".

