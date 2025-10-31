Tubacex gana 16,7 millones hasta septiembre, un 17,5% más, pese a recortar ventas

El grupo Tubacex obtuvo un beneficio neto de 16,7 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 17,5% superior a la del mismo periodo de 2024, según ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las ventas del grupo disminuyeron un 7,6% entre enero y septiembre, hasta los 525,9 millones de euros, afectadas por la caída de los volúmenes de actividad, una tendencia decreciente en el precio del níquel y la depreciación continuada del tipo de cambio del dólar frente al euro.

"El ejercicio 2025 se está desarrollando en un entorno caracterizado por la debilidad general del mercado que afecta a los volúmenes de venta en todos nuestros sectores de actividad, lo que ha provocado un descenso de los ingresos del 7,6% hasta septiembre", ha explicado la empresa.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Tubacex se situó en 84,6 millones, un 8,5% más que en los nueve primeros meses de 2024, y la cartera de pedidos ascendió a 1.266 millones de euros al cierre del tercer trimestre.

De cara al próximo ejercicio 2026, Tubacex afirma que está "revaluando escenarios" y poniendo en marcha todas las medidas necesarias para asegurar el mantenimiento de los márgenes actuales y recuperar los volúmenes de actividad "en todas sus líneas de negocio".

