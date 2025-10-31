Agencias

Tubacex gana 16,7 millones hasta septiembre, un 17,5% más, pese a recortar ventas

Guardar

El grupo Tubacex obtuvo un beneficio neto de 16,7 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 17,5% superior a la del mismo periodo de 2024, según ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las ventas del grupo disminuyeron un 7,6% entre enero y septiembre, hasta los 525,9 millones de euros, afectadas por la caída de los volúmenes de actividad, una tendencia decreciente en el precio del níquel y la depreciación continuada del tipo de cambio del dólar frente al euro.

"El ejercicio 2025 se está desarrollando en un entorno caracterizado por la debilidad general del mercado que afecta a los volúmenes de venta en todos nuestros sectores de actividad, lo que ha provocado un descenso de los ingresos del 7,6% hasta septiembre", ha explicado la empresa.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Tubacex se situó en 84,6 millones, un 8,5% más que en los nueve primeros meses de 2024, y la cartera de pedidos ascendió a 1.266 millones de euros al cierre del tercer trimestre.

De cara al próximo ejercicio 2026, Tubacex afirma que está "revaluando escenarios" y poniendo en marcha todas las medidas necesarias para asegurar el mantenimiento de los márgenes actuales y recuperar los volúmenes de actividad "en todas sus líneas de negocio".

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El primer ministro de Rusia realizará la semana que viene una visita oficial de dos días a China

El primer ministro de Rusia

El PSOE registra una ley en el Congreso para apartar a los jueces que se pronuncien políticamente

El PSOE registra una ley

Malí prolonga el toque de queda en la región de Kayes para proteger los cruciales envíos de combustible

Malí prolonga el toque de

Las RSF detienen a varios de sus miembros, incluido un comandante grabado ejecutando a personas en El Fasher

Las RSF detienen a varios

El huracán 'Melissa' deja ya 64 muertos a su paso por el Caribe

El huracán 'Melissa' deja ya