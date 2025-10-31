Tiago Nunes: "Palmeiras consiguió imponer un ritmo que nos controló todo el partido"

São Paulo, 30 oct (EFE).- El entrenador de Liga de Quito, Tiago Nunes, afirmó que Palmeiras consiguió "imponer" su ritmo de juego y controló todo el partido, en declaraciones tras la derrota por 4-0 en el Allianz Parque que le costó la clasificación a la final de la Copa Libertadores.

"Palmeiras consiguió en el partido de hoy imponer un ritmo que nos controló durante todo el juego", afirmó el entrenador del conjunto ecuatoriano en la rueda de prensa posterior.

"No conseguimos hacer un partido bueno técnicamente, porque siempre tuvimos poco espacio", confesó el brasileño.

Asimismo, lanzó críticas al césped sintético del Allianz Parque, el cual calificó como "el patio de una escuela", que hace que la pelota se mueva "rápido" y esté "siempre viva".

"Eso es muy complicado para quien no está acostumbrado a ese tipo de ritmo de juego. Y después acabamos siendo superados técnicamente en los duelos. Y los goles hablan por sí solos. El marcador fue justo por todo lo que produjo Palmeiras", manifestó.

Nunes, que destacó el "esfuerzo" de sus jugadores, dijo además que cree que Abel Ferreira subestimó a su equipo en el partido de ida, ya que "no sabía ni los nombres" de los goleadores al momento de dar la conferencia de prensa.

Palmeiras remontó este jueves el 3-0 que le propinó Liga de Quito en la ida de las semifinales y se impuso por 4-0 en el Allianz Parque de São Paulo, con goles de Ramón Sosa, Bruno Fuchs y dos veces Raphael Veiga, la segunda de penalti.

Esta edición de la Copa Libertadores quedará en manos de un equipo brasileño por séptima vez consecutiva.

Flamengo y Palmeiras se verán las caras en el estadio Monumental de Lima el próximo 29 de noviembre, en la segunda vez que ambos se encuentran en una final de este torneo continental.