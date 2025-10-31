Starmer "apoya" la decisión del rey de retirar al ex príncipe Andrés sus títulos

Londres, 31 oct (EFE).- El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, mostró este viernes su apoyo al rey Carlos III en cuanto a la decisión hecha pública este jueves de iniciar un proceso para despojar a su hermano Andrés de todos sus títulos nobiliarios, incluido el de príncipe.

"Apoyamos plenamente la decisión tomada ayer por el Palacio (de Buckingham). Nuestros corazones están con la familia de Victoria Giuffre y todas las víctimas que sufrieron los despreciables crímenes de Jeffrey Epstein", dijo un portavoz del primer ministro a medios británicos, en referencia a la mujer estadounidense que supuestamente mantuvo relaciones con Andrés cuando era menor de edad y que falleció por suicido en abril.

El portavoz recordó además que los pensamientos de Starmer y su "sincera simpatía seguirán estando con las víctimas y los supervivientes de cualquier forma de abuso".

El palacio de Buckingham anunció en la tarde de este jueves el inicio de un proceso formal para retirar el título de príncipe y demás honores a Andrés, a raíz de la controversia por el pasado vínculo con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein, fallecido en 2019 en prisión.

La distinción oficial del tercer hijo de la difunta reina Isabel II pasará a ser, a partir de ahora, "Andrés Mountbatten Windsor", abandonará la residencia del Royal Lodge de Windsor y se instalará en la finca privada del rey en Sandringham, en el este de Inglaterra, según medios británicos. EFE