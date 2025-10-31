Sarabia: "¿Las bajas? El Barça tiene muchos recursos, son jugadorazos, los mejores del mundo"

El entrenador del Elche CF, Eder Sarabia, subrayó que el FC Barcelona, rival del club ilicitano este domingo (18:30) en la undécima jornada de LaLiga EA Sports en el Estadio Lluis Companys, es "un equipazo" con "muchos recursos", y que no acusará las múltiples bajas, entre ellas la de Pedri, que arrastra en este inicio de curso.

"Con los jugadores hemos sido claros. ¿Que son mejores jugadores? Seguramente sí. Que si jugamos 10 partidos nos ganan más ellos, seguramente también. Es difícil, pero en el fútbol todo es posible y un rival más pequeño le puede ganar a un gigante. Yo tengo muy claro lo que queremos hacer", comentó en rueda de prensa previa al viaje a la Ciudad Condal.

Eder Sarabia no ocultó que le hubiera gustado tener esta semana "limpia" de partidos, aunque aclaró que "no es ninguna excusa" y que la eliminatoria de la Copa del Rey contra Les Garres (0-4) en Murcia les sirvió para ganar confianza con el triunfo tras las derrotas ligueras contra Alavés (3-1) y Espanyol (1-0).

"Estoy con muchísima ilusión y con muchísima convicción. Desde luego que vamos a tener que hacer un partidazo y minimizarles mucho, que no tengan su mejor día. Pero si no pensara al 100% que podemos ganar me quedaría en mi casa", indicó acerca de los blaugrana, a los que no han ganado en sus 24 partidos -17 derrotas y 7 empates- en Liga en Barcelona.

De hecho, la última igualada (0-0) fue en la temporada 1974-75 y en el precedente anterior el Barcelona se impuso por 3-0 en 2022-23, con dos goles de Robert Lewandowski, duda para el encuentro del próximo domingo en Montjuic.

"Que no esté Raphinha, o no al cien por cien. Va a jugar Rashford, que en Inglaterra me volvía loco. Lamine no está a su mejor nivel, pero, si no es el mejor jugador del mundo, estará cerca. Que falta Pedri, va a jugar Casadó. Recuperan a Olmo, otra debilidad. Es que son jugadorazos, tienen recursos de sobra, los mejores jugadores del mundo. Y después de esa derrota contra el Madrid les hará poner un 'punto' más", analizó.

Por contra, el Elche CF recupera a todos sus lesionados, entre ellos Yago Santiago, quien volvió a jugar el miércoles en Murcia después de 9 meses tras su grave lesión en la rodilla de finales de enero. "Recuperamos a Yago, por lo que creo que mañana (por el sábado) entrenamos todos. Eso es señal de que estamos a tope", apuntó.

"EL BARÇA ES EL EQUIPO AL QUE MÁS CONOZCO"

Sarabia confesó que ha estudiado al milímetro al equipo de Hansi Flick, y auguró que no será un partido "de posesiones muy largas". "Creo que el Barça es el equipo de Primera que más conozco. Que ellos pueden tener más la pelota que nosotros, vamos a ver. Nosotros vamos a ir a intentar tenerla. Ellos te intentan meter en su campo, y cuando lo consiguen son el mejor equipo del mundo", indicó.

En este sentido, el técnico del equipo ilicitano admitió que ha diseñado un plan diferente, aunque sin perder su filosofía de toque. "Evidentemente sí que tenemos cosas diferentes porque creo que jugamos contra un equipo que es especial en muchas cosas, pero la esencia de la valentía, de ir a por ellos, de intentar ir a campo contrario, de atacar y de priorizar la portería contraria es clara", destacó.

Acerca de cómo se puede frenar a Lamine Yamal, dijo que no tienen un clon en la plantilla para hacer del internacional español, aunque sí han ensayado con el filial las cosas que pueda hacer el Barça. "Intentaremos alejarle del área, que no reciba demasiado cómodo, trabajar las situaciones de 'uno para uno' y de 'dos para uno', las ayudas ... Seguro que alguna acción va a generar porque es muy bueno", resumió.

A su juicio, si sales pensando que vas a sufrir es "más probable" que lo hagas, pero ha buscado mecanismos para intentar revertir ese sentimiento comprometiendo al rival. "Intentamos que el jugador se sienta poderoso, que no va a estar sufriendo todo el partido corriendo detrás de la pelota y llevarle a ese lugar que sienta que muchas de las cosas que van a pasar en el partido las puede controlar", subrayó.

A pesar de que no confirmó la titularidad de Iñaki Peña, cedido por el Barça, sí afirmó que la figura del portero "va a ser determinante" por la salida de balón en la asociación corta, y el golpeo medio y largo, al margen de las intervenciones que traten de atajar el potencial ofensivo culé. "El portero va a ser una pieza fundamental. El que juegue va a estar muy preparado", señaló.

De Hansi Flick le gusta su valentía y "proponer cosas diferentes". "Me siento muy identificado con Flick. Su llegada a la Liga ha sido muy positiva. La temporada pasada ha hecho una gran temporada, aunque este año por diferentes motivos seguramente no ha encontrado todavía ese punto. Es un entrenador que genera buen ambiente y será para mí un honor poder saludarle", dijo.

No obstante, no ve una utopía puntuar en el feudo azulgrana. "Creo que más que nunca, o de las veces que la gente más cree que su equipo puede hacer algo importante en Barcelona. Te lo transmiten en la calle. Igual nos meten 5 o es un 4-4, o un 3-4 como ganamos aquella vez con el Betis. Van a sentarse con la fuerza y creyendo que su equipo va a hacer algo bonito", deseó.