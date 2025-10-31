Salomé Pradas sostiene que informó a Mazón de todo lo que ocurría en el Cecopi de la dana, incluido el Es-Alert

La exconsellera de Interior Salomé Pradas sostiene que informó al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de todo lo que acontecía en el Cecopi del 29 de octubre de 2024 --el día de la trágica dana que acabó con la vida de 229 personas--, incluido el mensaje Es-Alert.

Pradas, que se encuentra investigada en esta causa al igual que el que fuera su 'número 2', Emilio Argüeso, aseguró en su declaración ante la jueza de Catarroja que instruye la causa que aquella tarde habló con varios integrantes del equipo de Presidencia de la Generalitat y con el propio Mazón. Este viernes, ha explicado a Europa Press que informó al jefe del Consell de "todo" lo que estabá sucediendo en el Cecopi, incluyendo que se iba a enviar el Es-Alert.

En concreto, relató que estaban en el Cecopi y ella informó a Mazón, aunque en su comparecencia precisó que no se esperó al 'president' para tomar alguna decisión o medida. Añadió que se tardó en enviar el mensaje de alerta a la población Es-Alert --que finalmente se envió a las 20.11 horas-- porque era un sistema en pruebas y allí había "muchas circunstancias concurrentes que había que valorar y no tenian toda la información".

LISTADO DE LLAMADAS

Cabe recordar que la exconsellera hizo entrega, además, a la magistrada del listado de sus comunicaciones el día de la dana. Dicho docuemnto muestra que la primera vez que habló con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, fue a las 17.37 horas, cuando éste llamó y conversaron dos minutos.

Después volvió a hacerlo en varias ocasiones hasta las 18.30. A partir de ahí constan dos llamadas --a las 19.10 y a las 19.36 h de Pradas a Mazón, que este no responde. A las 19.43, el 'president' le devuelve la llamada y hablan 48 segundos.

Otra de las comunicaciones que documenta el acta notarial entregada se produce a las 20.10, un minuto antes del envío del mensaje.