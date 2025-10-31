Agencias

Pakistán y Afganistán extienden el alto el fuego tras las conversaciones en Estambul

Kabul/Islamabad, 31 oct (EFE).- Pakistán y Afganistán acordaron este viernes extender el alto el fuego alcanzado a mediados de octubre y celebrar una nueva reunión de alto nivel el 6 de noviembre en Estambul, tras seis días de conversaciones mediadas por Turquía y Catar y después del colapso del diálogo a principios de esta semana.

"Todas las partes han acordado la continuación del alto el fuego. Las modalidades de aplicación se debatirán y decidirán en una reunión de alto nivel que se celebrará el 6 de noviembre en Estambul", indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía en un comunicado conjunto. EFE

