Otro muerto en un nuevo ataque israelí contra el Líbano, que suma 16 en la última semana

Beirut, 31 oct (EFE).- Al menos una persona murió este viernes en el bombardeo de un dron israelí contra una motocicleta que viajaba por la localidad de Kounine, en el sur del Líbano, lo que eleva a 16 el número de fallecidos en acciones atribuidas al Estado judío en la última semana.

"Un bombardeo del enemigo israelí hoy en el pueblo de Kounine, en el distrito de Bint Jbeil, causó un muerto y un herido", informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano, sin ofrecer detalles sobre sus identidades.

Según la Agencia Nacional de Noticias (ANN), la acción tuvo como objetivo a una motocicleta que circulaba por la zona.

Con ello, el número de muertos a manos de Israel desde el jueves 23 aumentó a 16, en medio de una intensificación de sus ataques contra presuntos miembros e infraestructura del grupo chií libanés Hizbulá tanto en el sur como en el este del Líbano.

El jueves mismo, un grupo de soldados israelíes acompañados de varios vehículos militares cruzaron la divisoria de facto y asaltaron durante más de dos horas el Ayuntamiento de Blida, donde acabaron con la vida de un empleado público identificado como Ibrahim Salama.

La acción despertó fuertes críticas entre las autoridades libanesas y llevó al presidente del país, Joseph Aoun, a ordenar al Ejército que haga frente a cualquier futura incursión de las tropas israelíes. EFE