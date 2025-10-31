Orbán le pedirá a Trump excepciones a las sanciones contra las petroleras rusas

Budapest, 31 oct (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, confirmó este viernes que en su encuentro con el presidente de EEUU, Donald Trump, la semana que viene tratará de lograr excepciones para su país de las sanciones contra petroleras rusas.

"Hungría es un país encerrado, sin mar ni transporte marítimo" para importar fuentes de energía, recordó Orbán en sus declaraciones de los viernes a la radio pública Kossuth.

"Deberemos hacer entender (a Trump) las dificultades si queremos que nos ofrezcan excepciones de las sanciones estadounidenses contra Rusia", subrayó el primer ministro, un aliado del presidente estadounidense.

Hungría depende mucho de las importaciones de gas y petróleo desde Rusia, ya que adquiere desde allí el 85 % y el 65 %, respectivamente, de lo que consume.

Washington anunció la semana pasada sanciones contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, como respuesta a la "falta de compromiso serio por parte de Rusia con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania".

Orbán señaló hoy que viajará a Washington al frente de una gran delegación, acompañado de ministros, políticos y empresarios, para profundizar las relaciones bilaterales.

Al ser preguntado por la suspendida cumbre entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, que estaba prevista en Budapest, Orbán se mostró optimista.

"Pienso que podremos acercarnos", afirmó el primer ministro.

Trump anunció a mediados de octubre que se iba a reunir en Budapest con Putin para hablar de la paz en Ucrania, un encuentro que luego quedó aplazado por tiempo indeterminado.

En este contexto Orbán añadió que "EEUU está a favor de la paz y los rusos también han llegado al punto de estar dispuestos a aceptar la paz o un alto el fuego bajo ciertas condiciones ya conocidas".

Por otra parte, el ultranacionalista -contrario al apoyo militar europeo a Kiev- destacó que "los ucranianos siguen su guerra defensiva, no quieren firmar la paz". EFE