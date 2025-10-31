Agencias

Orange anuncia un acuerdo no vinculante con Lorca para comprar el 50% de MasOrange por 4.250 millones

La teleco francesa Orange ha anunciado un acuerdo no vinculante con Lorca, el vehículo de inversión creado por los fondos KKR, Cinven y Providence, para adquirir por 4.250 millones de euros su 50% en MasOrange, la teleco fruto de la fusión entre MásMóvil y Orange en España, y hacerse así con el 100% de la operadora, líder en España por volumen de clientes, según ha informado la compañía gala en un comunicado.

"Esta operación acelerará el plan estratégico de Orange y reforzará aún más la posición de Orange en España, el segundo mercado del grupo en Europa", ha destacado la empresa francesa.

El anuncio del acuerdo no vinculante se produce al día siguiente de que la compañía y los sindicatos UGT, CCOO y Fetico hayan cerrado el primer convenio colectivo de la empresa fusionada.

"Con la plena propiedad (de MasOrange), Orange confirma su compromiso industrial a largo plazo en España y su confianza en MasOrange y su gestión para crear valor para todas las partes interesadas", ha añadido la empresa.

En este contexto, se prevé que la firma de un acuerdo vinculante se produzca a finales de este año.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

EuropaPress

