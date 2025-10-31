México propone a EE.UU. y Canadá aumentar la cooperación en el marco del T-MEC

Gyeongju (Corea del Sur), 31 oct (EFE).- El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, propuso este viernes a Estados Unidos y Canadá reforzar la cooperación en el marco del T-MEC, el tratado comercial de Norteamérica que negoció el presidente estadounidense, Donald Trump, durante su primer mandato y que ahora se plantea sustituir por acuerdos bilaterales.

El titular de Economía mantuvo esta mañana breves encuentros con el secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante la apertura de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en la localidad surcoreana de Gyeongju.

"Ebrard expresó la disposición de México a fortalecer la cooperación dentro del T-MEC, el acuerdo comercial negociado durante el primer mandato de Trump", aseguró la oficina del mexicano en un mensaje.

El tratado debe ser revisado en 2026, y desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de este año, destacados políticos canadienses sugirieron la idea de abandonarlo y negociar de forma bilateral con EE.UU. un acuerdo comercial que no incluyese a México, por considerar que el país latinoamericano era fuente de los problemas de la economía de la región.

El propio Trump, a comienzos de mes, dijo durante una reunión con Carney en la Casa Blanca que "podríamos renegociarlo (el T-MEC) y eso sería bueno, o podríamos hacer acuerdos diferentes. Si queremos, podemos hacer acuerdos diferentes. Podemos llegar a acuerdos que son mejores para los países individuales".

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió entonces que el tratado comercial "es ley" en las tres naciones, por lo que "cualquier cambio implicaría una revisión profunda".

Durante su discurso esta mañana, Ebrard pidió también al foro APEC que "lidere" la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en medio de los planes del país norteamericano para aplicar nuevos aranceles a países con los que no tiene tratados de libre comercio, incluidos China y Corea del Sur, a partir del próximo año.

En su intervención de este viernes, el secretario de Economía también promovió la candidatura de México para albergar la cumbre del APEC en 2028. EFE

