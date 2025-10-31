Agencias

Mapfre pagará un dividendo de 0,07 euros el próximo 28 de noviembre

El consejo de administración de Mapfre ha acordado distribuir un dividendo en efectivo a cuenta de los beneficios de 2025 de 0,07 euros, pagadero el próximo 28 de noviembre, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En la nota de los resultados del tercer trimestre de 2025, la aseguradora señala que, sumando este nuevo dividendo, los pagos totales realizados en 2025 ascenderán a 0,165 euros por acción.

El último día en el que las acciones de Mapfre cotizarán con derecho a percibir este dividendo será el 25 de noviembre. Por tanto, a partir del 26 de noviembre, sus títulos ya cotizarán 'exdividend'. El pago se realizará el 28 de noviembre.

Mapfre también indica que el importe correspondiente a las acciones en autocartera será aplicado de forma proporcional a las restantes acciones.

La aseguradora alcanzó un beneficio neto de 829 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone un incremento del 26,8% con respecto al mismo periodo del año anterior.

