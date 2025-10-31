Los reyes de España realizarán su primer viaje de Estado a China del 11 al 13 de noviembre

Madrid, 31 oct (EFE).- Los reyes de España realizarán su primer viaje de Estado a China entre el 11 y el 13 de noviembre, cuando visitarán Chengdú y Pekín, con el objetivo de estrechar los lazos políticos, económicos y culturales entre ambos países, informó este viernes el Ministerio español de Asuntos Exteriores.

Felipe VI y la reina Letizia viajarán acompañados por los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y de Economía, Carlos Cuerpo.

Con este viaje se culmina la celebración del 20 aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre España y China, una ocasión con la que se quieren seguir estrechando los "profundos" lazos entre ambos países, según Exteriores.

Los reyes serán recibidos oficialmente por el presidente chino, Xi Jinping, y su esposa, con una ceremonia oficial de bienvenida el miércoles 12 en la capital china.

Felipe VI mantendrá también encuentros con el primer ministro, Li Qiang, y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji.

Además, los reyes mantendrán una intensa agenda económica y cultural con dos reuniones empresariales, primero en Chengdú y luego en Pekín.

Este viaje de los reyes se produce siete años después de la visita de Estado del presidente Xi Jinping a España, en noviembre de 2018. EFE