Los premios cicCartuja Ebro Foods reconocen el papel de jóvenes investigadores

El Centro de Investigaciones Científicas 'Isla de la Cartuja' (cicCartuja) --centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de Sevilla y la Junta-- ha celebrado este viernes la entrega de los premios cicCartuja-Ebro Foods 2024.

Se trata de la decimoquinta edición de este galardón, una edición especial ya que inaugura la modalidad agroalimentaria, abriendo las puertas a todos los jóvenes investigadores científicos de centros CSIC de Andalucía que sigan dicha línea.

El acto ha contado con la asistencia del presidente de Ebro Foods, Antonio Hernández; el director del Secretariado de Centros, Institutos y Servicios de Investigación, Jesús Cintas; el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel; la directora general de planificación de la investigación de Andalucía, Loreto del Valle y la delegada institucional del CSIC en Andalucía y Extremadura, Margarita Paneque, detalla la US en una nota de prensa.

El director de cicCartuja e Instituto de Investigaciones Químicas, Noureddine Khiar, ha querido destacar durante su discurso la importancia del quince aniversario de los premios ya que supone la apertura de este galardón al talento científico e investigador de Andalucía.

El primer premio ha sido recibido por Pedro Florido, un joven investigador del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea la Mayora, en Málaga, siendo el primer ganador en optar por esta nueva modalidad. Florido compagina sus estudios de doctorado con su labor docente en un instituto, sin dejar de lado su perfil investigador.

Por lo tanto, el investigador promueve una alternativa sostenible a los plásticos basados en el petróleo, especialmente los de un solo uso, mediante la fabricación de bioplásticos basados en celulosa y cera de abeja como aditivos adicionales para la fabricación de envases alimentarios sostenibles e inocuos para la salud, resultando en una mejora de sus propiedades.

Por su parte, Lucía Jiménez ha recibido el primer accésit ya que con su trabajo contribuye al campo de la biotecnología agrícola y al manejo sostenible de cultivos como el algodón, la investigadora destaca la labor de las cianobacterias como biofertilizantes promoviendo el crecimiento del algodón a través de la fijación del nitrógeno y la producción de fitohormonas.

El segundo accésit se ha concedido a Blanca Baños por un estudio que identifica una nueva modificación de la proteína HuR que regula su localización en la célula, este cambio de localización juega un papel clave en su implicación en la progresión del cáncer.

Por su parte, María Dolores Requena, también segundo accésit, con su estudio ayuda a la mejora de la calidad nutricional y comercial del trigo duro en almacenamiento, teniendo un impacto positivo en la salud ya que, gracias a su investigación, se evita la pérdida de los micronutrientes cruciales para su calidad, además, su consumo, se asocia a la prevención de enfermedades crónicas y a la malnutrición por déficit de vitamina A.

Los premios cicCartuja Ebro Foods reconocen el trabajo realizado por aquellos investigadores menores de 31 años que hayan publicado artículos en revistas internacionales de alto impacto. Para la concesión del galardón también se tiene en cuenta el impacto y trascendencia social de la investigación realizada. El primer premio está dotado con 15.000 euros, mientras que los accésits reciben 5.000 euros cada uno. Dichas cantidades han sido donadas por la compañía EbroFoods.