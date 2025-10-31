Los CEO de Samsung, Nvidia y Hyundai celebran su asociación en IA con pollo frito en Seúl

Gyeongju (Corea del Sur), 31 oct (EFE).- Los directores de Samsung Electronics, Hyundai Motor y Nvidia compartieron este jueves una cena informal en un restaurante de pollo frito de Seúl para celebrar una nueva asociación en inteligencia artificial (IA), en la víspera de la participación del CEO de la estadounidense en la cumbre de líderes empresariales del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Lee Jae-yong (Samsung), Chung Eui-sun (Hyundai) y Jensen Huang (Nvidia) compartieron la pasada noche un 'chimaek', la forma surcoreana de llamar a una cena con pollo frito y cerveza, y fueron captados brindando con los brazos entrelazados, un gesto conocido como 'brindis del amor', tal y como pudo verse en fotografías de la velada publicadas por los medios surcoreanos.

El CEO de Nvidia eligió la sucursal de 'Kkanbu Chicken' por su significado simbólico, según explicó Huang afuera del local en declaraciones recogidas por el diario local Chosun Daily.

'Kkanbu', es un término coloquial coreano para referirse a amigos cercanos, lo cual se interpretó como la formación de una alianza 'Kkanbu de IA' entre los tres líderes.

"Hoy es el mejor día de mi vida", dijo Huang a los líderes empresariales surcoreanos, mientras Lee señaló, al salir, que "con el tema de los aranceles (estadounidenses) ya resuelto, uno se da cuenta de que la felicidad no depende de mucho: basta con comer algo delicioso y compartir una bebida con buena gente", según fueron citados por el medio local.

La cena, que duró alrededor de una hora, simbolizó el fortalecimiento de la alianza en IA de las tres firmas, que quieren impulsar su cooperación en semiconductores.

Los tres abandonaron juntos el recinto para participar en un evento de la firma estadounidense en el sur de la capital.

Hay expectativas de que Nvidia anuncie acuerdos formales con las firmas surcoreanas durante su intervención de este viernes en la cumbre de líderes empresariales del APEC, la 'CEO Summit', en el marco del evento internacional que se está desarrollando en la ciudad surcoreana de Gyeongju, a unos 350 kilómetros al sureste de Seúl.