Los árbitros se comunicarán por auriculares con su 'sala VOR'

La National Basketball Association (NBA) ha anunciado que desde este fin de semana los árbitros de la competición utilizarán auriculares para comunicarse en tiempo real entre sí y con el Centro de Repeticiones de la NBA, con el propósito de "mejorar el flujo del juego y aumentar la precisión del arbitraje".

Así lo expresó la NBA en su página web. "El despliegue es el primero de un enfoque planificado en dos fases para utilizar el nuevo sistema de comunicación", añadió la nota de prensa. "En la primera fase, cada árbitro llevará un auricular sujeto a su uniforme", subrayó el texto.

"Los árbitros se quitarán el auricular y se lo pondrán en los oídos únicamente durante la revisión de repeticiones instantáneas y cuando sea necesario durante otras interrupciones, pero no durante el juego en directo", concretó el mismo comunicado oficial de la NBA.

"Tras la evaluación de la primera fase, la segunda fase de uso comenzará en enero con el uso de auriculares durante todo el partido, incluso durante el juego en directo. Durante esta segunda fase, los árbitros podrán comunicarse directamente con el Centro de Repeticiones y entre sí en todo momento. La segunda fase se extenderá al menos hasta el receso del All-Star en febrero", aclaró la nota.

Esto refiere a una particular sala VOR (Video Operations Room), al estilo de lo que en el fútbol se aplica en países como España. "Antes de su implementación, la tecnología fue probada exhaustivamente durante los partidos de pretemporada (2024 y 2025), la Liga de Verano (2023-25) y el Showcase de Invierno de la G League (2022-24)", señaló la nota.

"La NBA colaborará estrechamente con la Asociación Nacional de Árbitros de Baloncesto a lo largo de todo este proceso", concluyó el comunicado aludiendo a la NBRA (por sus siglas en inglés).