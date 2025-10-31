Lewandowski y Dani Olmo continúan con el trabajo grupal a dos días de medirse al Elche

Sant Joan Despí (Barcelona), 31 oct (EFE).- El delantero Robert Lewandowski y el mediapunta Dani Olmo continúan con sus respectivos procesos de recuperación y este viernes se han ejercitado junto al resto de sus compañeros a dos días para recibir al Elche este domingo en la undécima jornada de LaLiga EA Sports.

Ambos futbolistas se han reincorporado esta semana a las sesiones grupales y su regreso supondría un alivio en la delantera para el entrenador Hansi Flick.

Lewandowski sufrió una rotura muscular del bíceps femoral del muslo izquierdo con su selección y sufrió una lesión muscular en el sóleo del muslo izquierdo durante el último parón internacional, y los dos se han perdido los tres últimos partidos: Girona, Olympiacos y Real Madrid.

En esta sesión del viernes también han participado los jugadores del filial Kochen, Eder Aller, Dro, Toni Fernández y Xavi Espart.

El Barcelona volverá a ejercitarse este sábado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y, posteriormente, Flick comparecerá en rueda de prensa a las 13:00 horas. EFE

(vídeo)