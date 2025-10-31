Agencias

Las fotografías de las abuelas reviven gracias a la IA en el Altar de Muertos de Madrid

Por Newsroom Infobae

Madrid, 30 oct (EFE).- Abuelas sonrientes que saludan y mandan besos al aire asoman por la pantalla central del altar de muertos instalado en la Casa de América de Madrid, que utiliza la Inteligencia Artificial para dar vida a las fotografías de mujeres fallecidas, a las que sus nietos han querido rendir homenaje.

"He escaneado esta fotografía antigua y mi abuela ahora está en la pantalla saludando. La verdad es que me he emocionado", confesó a EFE uno de los ciudadanos que se arremolinan alrededor del altar de muertos de la céntrica plaza de Cibeles de Madrid desde que se inauguró el pasado martes.

Con motivo del Día de Muertos, que se celebra en varios países latinoamericanos los días 1 y 2 de noviembre y que coincide la misma semana que en otros países recuerdan a los fallecidos en celebraciones como el Día de Todos los Santos o Halloween, la Casa de América de Madrid se ha engalanado con flores, calaveras, guirnaldas y artesanías coloridas.

La curadora Greta de León ha reunido 4.000 flores de cempasúchil y papel picado hechas a mano y el trabajo de 45 familias de artesanos de Puebla (México) en una instalación de tres metros de altura que ha llevado la tradición mexicana al corazón de la capital española.

"La abuela de todos: una ofrenda a las carmencitas" es el título de este altar monumental, que tiene en el centro a las abuelas, "esas mujeres que han transmitido lenguas, oficios y saberes de generación en generación", según De León.

"Un altar de muertos muy vivo", que hasta el día 8 de noviembre seguirá creciendo con las aportaciones de los ciudadanos que escaneen las fotografías de sus abuelas y las incorporen a la pantalla central del monumento.

