La tasa de desempleo de Brasil se sitúa en mínimos históricos en el tercer trimestre del año, hasta el 5,3%

La tasa de desempleo de Brasil se ha situado en el 5,6% en el tercer trimestre del 2025 y se convierte en la cifra más baja de la serie histórica que comenzó en 2012.

El dato se ubica 0,2 puntos porcentuales por debajo del primer trimestre del año y 0,8 puntos porcentuales por debajo del mismo período del año anterior, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Asimismo, la población desempleada se sitúa en mínimos históricos, con una disminución del 11,8% interanual hasta los seis millones de personas, mientras que la población empleada creció un 1,4% en el año, hasta los 102,4 millones de personas.

Por otra parte, la tasa de empleo fue del 58,7%, sin cambios significativos respecto al primer trimestre del año (58,8%) y 0,3 puntos porcentuales por encima del mismo período del año anterior.

En paralelo, la población subempleada por falta de horas trabajadas disminuyó un 99% interanual, hasta los 4,5 millones de personas, y la población fuera del mercado laboral creció un 1,2%, hasta los 65,9 millones.

Por sectores, el país registró un aumento del 6,8% en el sector del transporte, almacenamiento y correo y del 3,9% en el de la administración pública, defensa, seguridad social, educación, salud humana y servicios sociales. En contra, se observó una disminución en el grupo de servicios domésticos del 5,1%.

Respecto a la tasa de informalidad, la cifra se situó en el 37,8% de la población empleada, hasta los 38,7 millones de trabajadores informales, por debajo del 38,8% registrado en el mismo trimestre del 2024.