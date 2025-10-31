La tasa de desempleo de Brasil se sitúa en mínimos históricos en el tercer trimestre del año, hasta el 5,3%

La tasa de desempleo de Brasil se ha situado en el 5,6% en el tercer trimestre del 2025 y se convierte en la cifra más baja de la serie histórica que comenzó en 2012.
El dato se ubica 0,2 puntos porcentuales por debajo del primer trimestre del año y 0,8 puntos porcentuales por debajo del mismo período del año anterior, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
Asimismo, la población desempleada se sitúa en mínimos históricos, con una disminución del 11,8% interanual hasta los seis millones de personas, mientras que la población empleada creció un 1,4% en el año, hasta los 102,4 millones de personas.
Por otra parte, la tasa de empleo fue del 58,7%, sin cambios significativos respecto al primer trimestre del año (58,8%) y 0,3 puntos porcentuales por encima del mismo período del año anterior.
En paralelo, la población subempleada por falta de horas trabajadas disminuyó un 99% interanual, hasta los 4,5 millones de personas, y la población fuera del mercado laboral creció un 1,2%, hasta los 65,9 millones.
Por sectores, el país registró un aumento del 6,8% en el sector del transporte, almacenamiento y correo y del 3,9% en el de la administración pública, defensa, seguridad social, educación, salud humana y servicios sociales. En contra, se observó una disminución en el grupo de servicios domésticos del 5,1%.
Respecto a la tasa de informalidad, la cifra se situó en el 37,8% de la población empleada, hasta los 38,7 millones de trabajadores informales, por debajo del 38,8% registrado en el mismo trimestre del 2024.
Últimas Noticias
Alejandra Osborne asegura que está a favor de un encuentro con el hijo de Gabriela Guillén
Tras ser consultada en un evento reciente, la hija de Bertín Osborne afirmó que buscan una reunión familiar con el bebé de Gabriela Guillén, aunque subrayó la importancia de planificar un ambiente idóneo y contar con la participación de su padre
El líder del partido D66 celebra su victoria en las elecciones a pocas horas de que finalice el recuento
Jefe de la NASA responde a Kim Kardashian que EEUU sí llegó a la Luna en 1969
La economía turística de México crece un 0,4 % en segundo trimestre de 2025
María Becerra, Eladio Carrión y Tiago PZK, entre los estrenos musicales de la semana