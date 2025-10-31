Agencias

La ONU acusa a EEUU de violar derecho internacional al atacar embarcaciones en el Caribe

Por Newsroom Infobae

Ginebra, 31 oct (EFE).- La ONU acusó este viernes al Gobierno de Estados Unidos de "violar el derecho internacional" con sus ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que dicho gobierno vincula con el tráfico de drogas.

"Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin", exigió el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, tras recordar que más de sesenta personas han muerto en esos ataques perpetrados por las fuerzas armadas estadounidenses, según las informaciones disponibles. EFE

