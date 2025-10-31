Agencias

La Federación Turca de Fútbol suspende a 149 árbitros por el escándalo de las apuestas

La Federación Turca de Fútbol (TFF) anunció este viernes que ha suspendido a 149 árbitros en medio de un creciente escándalo de apuestas por periodos de inhabilitación que oscilan entre los ocho y los doce meses.

Según informó la federación en su página web, prosiguen las investigaciones contra otros tres árbitros después de que a principios de esta semana salieron a la luz acusaciones contra 152 colegiados acusados de realizar apuestas en los partidos. Según la emisora 'Habertürk', la fiscalía también está investigando a varios clubes y jugadores, con cerca de 3.700 futbolistas bajo la lupa de las autoridades.

