La brasileña Vale recorta un 10% su beneficio en los primeros nueve meses, hasta los 5.353 millones

La minera brasileña Vale ha registrado un beneficio neto atribuido de 6.196 millones de dólares (5.353 millones de euros) en los nueve primeros meses del años, lo que supone un descenso del 10% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado la compañía en un comunicado.

Los ingresos netos operativos cayeron un 2% hasta septiembre al situarse en los 27.343 millones de dólares (23.630 millones de euros), mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) disminuyó un 2%, hasta los 10.870 millones de dólares (9.394 millones de euros).

En el tercer trimestre del ejercicio, el beneficio neto atribuido de Vale creció un 11%, hasta los 2.685 millones de dólares (2.320 millones de euros), al tiempo que los ingresos netos operativos registraron un alza del 9% hasta situarse en los 10.420 millones de dólares (9.004 millones de euros).

Por otra parte, la deuda neta repuntó un 31%, hasta los 12.452 millones de dólares (10.760 millones de euros) en los primeros nueve meses del año, mientras que los gastos totales permanecieron invariables al situarse en los 19.829 millones de dólares (17.136 millones de euros).

La compañía ha destacado el aumento de ventas en todos sus segmentos. En concreto, la facturación correspondiente al mineral de hierro aumentó un 5%, la del cobre un 20% y la del níquel un 6% en el tercer trimestre del 2025.

"La producción de mineral de hierro alcanzó su nivel trimestral más alto desde 2018 y el cobre obtuvo su mejor resultado en un tercer trimestre desde 2019, al tiempo que seguimos mejorando nuestra competitividad en cuanto a costes en el níquel", ha resaltado el consejero delegado de Vale, Gustavo Pimenta.