La actividad de las fábricas chinas cae por séptimo mes consecutivo y marca mínimos desde abril

Por Newsroom Infobae

La actividad fabril de China volvió a contraerse durante el mes de octubre, según refleja el índice oficial PMI manufacturero, que acumula siete meses consecutivos de contracción y en octubre aceleró su caída, con una lectura del 49%, ocho décimas menos que el mes anterior, lo que representa el peor dato desde abril.

Esta contracción de la actividad manufacturera marcada por las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos fue generalizada entre los distintos tamaños de empresas del gigante asiático. De este modo, la actividad de las grandes empresas fue del 49,9%, frente al 51% de septiembre; mientras que en las medianas bajó al 48,7% desde el 48,8%; y entre las pequeñas fue del 47,1%, frente al 48,2% del mes anterior.

En cuanto a los subíndices que componen el PMI manufacturero, el índice producción fue del 49,7%, lo que supone un descenso de 2,2 puntos porcentuales con respecto al mes anterior e indica una ralentización de la producción manufacturera.

De su lado, el dato de nuevos pedidos empeoró al 48,8%, lo que supone un descenso de 0,9 puntos porcentuales con respecto al mes anterior y refleja una disminución de la demanda del mercado, mientras que el dato de inventarios de materias primas se situó en el 47,3%, lo que supone un descenso de 1,2 puntos porcentuales con respecto al mes anterior.

A su vez, el índice de empleo en el sector manufacturero se situó en el 48,3%, lo que supone un descenso de 0,2 puntos porcentuales con respecto al mes anterior y sugiere una ligera disminución del empleo en las fábricas chinas.

De su lado, el índice PMI no manufacturero, que incluye las empresas de servicios y de construcción, se situó en octubre en el 50,1%, una décima por encima de la lectura del mes anterior y superando así el umbral de neutralidad.

El índice de nuevos pedidos del sector no manufacturero se situó en el 46%, sin cambios respecto al mes anterior, mientras que el dato de empleo fue del 45,2%, un aumento de 0,2 puntos porcentuales, lo que indica una mejora en la situación del empleo en las empresas no manufactureras.

De este modo, el índice PMI compuesto para China en el mes de octubre retrocedió a 50 puntos porcentuales desde los 50,6 de septiembre, situándose en el punto de estabilidad.

EuropaPress

