Jaume Roures prepara una película de ficción sobre Carlos Mazón: "Todo el mundo queda retratado"

El productor Jaume Roures ha anunciado este viernes que está preparando una película de ficción sobre la gestión de la dana del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, con el guión de Jordi Galceran: "Todo el mundo queda retratado".

Lo ha dicho en una entrevista de 'Rac1' recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que la película no tratará sobre la tragedia de la dana sino que busca "poner de manifiesto que la gente tiene cargos públicos tendría que ser de otra manera", y ha dicho que todavía no tiene director.

"Una parte importante de nuestros políticos son oportunistas, gente no capacitada que, por temas de partidos y cosas similares, acaben en lugares de responsabilidad para los cuales no están capacitados", ha afirmado.

Así, ha apuntado que la ciudadanía paga situaciones como la de la dana, los cribajes del cáncer de mama en Andalucía y los incendios del pasado verano, y ha sostenido: "Lo que quiero poner de manifiesto en la película es esto, no recrearme en un drama que es demasiado drama".

El productor ha recordado que "el 'spot' de campaña de Mazón comenzaba con una tormenta y él aparecía y resolvía los problemas" y ha asegurado no saber si se trata de justicia divina o de simbolismo catárquico, en sus palabras.