Iberdrola cierra la compra a Previ de su participación en Neoenergia por 1.920 millones

Iberdrola ha completado la adquisición de la participación accionarial de Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) en Neoenergia, que asciende a un 30,29% del capital, con lo que pasa a controlar el 84% del capital de su filial en Brasil, informó la compañía.

En concreto, el precio de 32,5 reales por acción, acordado el pasado 10 de septiembre, supone un desembolso de más de 1.920 millones de euros (11.950 millones de reales brasileños).

La operación ha recibido satisfactoriamente las aprobaciones regulatorias pertinentes, según la normativa aplicable a este tipo de transacciones.

Neoenergia suministra electricidad a cerca de 40 millones de brasileños a través de 5 distribuidoras (en los estados de Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul y Brasilia) y 18 líneas de transporte, lo que la convierte en el primer grupo de distribución del país por número de clientes.

La filial brasileña de Iberdrola tiene más de 725.000 kilómetros de líneas de distribución y 8.000 kilómetros de líneas de transporte y cuenta con 3.800 megavatios (MW) de generación renovable, principalmente hidroeléctrica.

Con esta operación, el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán señaló que reafirma su apuesta por Brasil y "da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento basada en el negocio de Redes eléctricas", en el que cuenta con 1,4 millones de kilómetros de líneas en los Estados Unidos, el Reino Unido, Brasil y España.