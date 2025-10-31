Agencias

Glasner, sobre 5 partidos de su equipo en 10 días: "No entiendo que no esté arreglado"

Guardar

Londres, 31 oct (EFE).- Oliver Glasner, técnico del Crystal Palace inglés, no entiende que todavía no se haya arreglado el hecho de que su equipo tenga que jugar cinco partidos en diez días a finales de diciembre, entre Premier League, Copa de la Liga y Liga Conferencia.

"No puedo creer que esto no esté arreglado. Sería irresponsable para los jugadores y tenemos que cuidar su bienestar, pero no sólo en nuestro club. Yo estuve molesto cuando lo escuché por primera vez ayer, porque no podía creer que lo estuvieran considerando", dijo este viernes, en la rueda de prensa previa ante el Brentford.

"Tenemos partidos internacionales, las dos copas y la Premier League. Sería bueno que la UEFA, la Premier League y la FA (federación inglesa, por sus siglas en inglés) hablaran porque es sorprendente. Tal vez ahora no se puede encontrar una solución, pero tenemos que hacerlo. Sería irresponsable jugar el domingo, martes y jueves", añadió.

El conjunto inglés se medirá al Shelbourne en la Liga Conferencia el 11 de diciembre, tres días después al Manchester City en Premier League, el 16 de diciembre al Arsenal en los cuartos de final de la Copa de la Liga, el 18 de diciembre al KuPs en la 'Conference' y el 21 de diciembre al Leeds United en Premier. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Jamaica espera la llegada de 20 aviones con ayuda humanitaria y helicópteros de EE.UU.

Infobae

Rusia denuncia "falta de transparencia" en la aprobación de la última resolución sobre el Sáhara Occidental

Rusia denuncia "falta de transparencia"

Venezuela pide retirar la nacionalidad al opositor Yon Goicoechea por "solicitar invasión"

Infobae

Trump dice que China ya está al tanto de "las consecuencias" si algún día decide invadir Taiwán

Trump dice que China ya

Polonia intercepta un avión ruso en el Báltico por tercer día esta semana

Polonia intercepta un avión ruso