Agencias

Georgia enviará a Ucrania generadores eléctricos por valor de casi medio millón de euros

Por Newsroom Infobae

Guardar

Tiflis, 31 oct (EFE).- Georgia enviará a Ucrania generadores eléctricos por un valor 1,5 millones de laris, casi medio millón de euros, informaron hoy a EFE en la oficina de prensa del Gobierno georgiano.

El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, dispuso la compra de generadores y su posterior entrega a las autoridades ucranianas por la agencia estatal Fondo de Desarrollo de la Energía.

Aunque Georgia ha apoyado a Ucrania frente la invasión rusa, le presta ayuda humanitaria y cumple las sanciones internacionales, no ha impuesto restricciones directas a Rusia, argumentando razones de interés nacional.

El marzo de 2023, un año después de que Rusia lanzara la invasión de Ucrania, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, retiró a su embajador en Georgia en protesta por la negativa de las autoridades georgianas a imponer sanciones a Moscú.

La oposición georgiana acusa al Gobierno de desarrollar políticas prorrusas y de abandonar la senda hacia la integración del país en la Unión Europea, objetivo refrendado en la Constitución.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Gaza trata de recolectar sus olivos con una agricultura convertida en objetivo militar

Infobae

El Barça probará el Spotify Camp Nou en un entrenamiento con 23.000 aficionados

El Barça probará el Spotify

La ONU acusa a EEUU de violar derecho internacional al atacar embarcaciones en el Caribe

Infobae

La ONU acusa a EEUU de violar los Derechos Humanos con sus ataques sobre narcolanchas

La ONU acusa a EEUU

Fundación ONCE lanza 'Esenciales' para impulsar la capacitación digital e inserción laboral en personas con discapacidad

Fundación ONCE lanza 'Esenciales' para