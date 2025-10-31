Garbiñe Muguruza: "Alcaraz nos tiene a todos locos; ha llegado en el momento ideal"

Santiago Aparicio

Madrid, 31 oct (EFE).- Garbiñe Muguruza dejó de lado la raqueta pero no el mundo del tenis. Centrada en la puesta en marcha de las Finales WTA que por segundo año se juega en Arabia Saudí, reconoce el talento de Paula Badosa para estar "cada temporada" en este evento que arranca el sábado, como colofón al año, y disfruta del "terremoto" Carlos Alcaraz en la pista, que tiene " a todos locos".

Mientras espera su primer hijo, la única española en ganar las Finales WTA, en Guadalajara (México), en el 2021, otrora número uno del mundo y poseedora de dos títulos del Grand Slam, reconoce la dureza de una competición que encumbra enormemente al vencedor.

Garbiñe, que considera a las Finales WTA como el quinto Grand Slam, como "ganar el campeonato del mundo", "sufre" cada vez que Badosa anuncia que está lesionada y apunta a que el de la presente edición es el de mayor competitividad de los últimos años.

Igual que ha comentado Rafael Nadal, Garbiñe no ha vuelto a saltar a la pista desde que se retiró en abril del 2024 y le encantaría que su hijo jugara al tenis aunque no tiene claro si "como profesional".

Horas antes de la puesta en marcha de una nueva edición de las Finales WTA, el evento que concede el título de Maestra a la ganadora, atiende en una entrevista a la AGencia EFE.

- Pregunta: Cual es su función como directora de las Finales WTA?

+ Respuesta: "Es un rol bastante amplio. Estás involucrado en muchos temas de operaciones, de poner todo a punto; al final es un trabajo de muchos meses. Organizar un evento, hacer trabajo en equipo. Pero mi rol principal es asegurarme que las jugadoras tienen el máximo nivel de calidad, de todo lo que puedan esperar y necesitar y que todo esté listo para cuando lleguen. Que se sientan muy bien tratadas con todo lo que necesiten y tengan una cara familiar como la mía para que se puedan sentir cómodas".

- P: Es un torneo muy especial para usted. Ese momento mágico en Guadalajara cuando fue campeona. La única española que ha conseguido este trofeo.

+ R: "Allí en México fue un momentazo de mi carrera, una de mis mejores victorias. Aparte de todo el amor que recibí de todo el público latinoamericano, ya solo clasificarte para el torneo de Maestras es algo muy especial porque es una lucha constante todo el año. Ir sumando los puntos, hacer las cosas bien todo el año, bien los torneos y todo para llegar a clasificarte y una vez que te clasificas, digamos que es el torneo más duro porque cada partido que juegas es como si jugaras una final de Grand Slam porque todas tus contrincantes son las mejores. No hay un día que digas, bueno, mi rival es de un nivel un poco más bajo. No, todas son las mejores y no te puedes relajar ningún día.

Pero por otro lado, este torneo tiene el formato, con un 'round robin' (liguilla) es un poco matemático que incluso perdiendo un partido puedes clasificarte para las semifinales y eso es algo que no existe en otro torneo. A mí me pasó en algunas Finales. Incluso en la que gané perdí un partido y aún así logré clasificarme y seguir adelante. Aparte de ser un torneo muy duro de nivel porque están las mejores, tienes una oportunidad de que si un día no te va bien, aún así, ganar".

- P: ¿Lo considera y da el valor de un Grand Slam?

+ R: "Sí, para mí sí. Puede ser un poco más desconocido a nivel de seguidores con toda la historia que tiene Wimbledon o Roland Garros y todos esos pero a nivel tenístico, para las jugadoras, a nivel de lo que engloba el torneo, es como coronarte en la cima del mundo del tenis, como ganar el campeonato del mundo. Las ocho mejores y si ganas has ganado a todas. Yo lo considero como un quinto Grand Slam. Para mí es uno de mis mejores recuerdos"

- P: Este año no ha habido bajas. Las ocho primeras están en Riad. No puede haber un cartel mejor.

+ R: "Inmejorable. Tenemos jugadoras que vuelve, que son habituales, constantes, y otras nuevas como Amanda Anisimova. Están las mejores. No ha fallado ninguna y ha sido dramática la última plaza. Con un final apretado. Están todas".

- P: Aquí echamos de menos a Paula Badosa. Talento y condiciones tiene. Ha dejado el tenis hasta el año que viene. Usted la puede entender bien.

+ R: "Talento no la falta y tenis tampoco porque lo ha demostrado. Ha sido número dos del mundo, ha estado top ten, ha ganado a las mejores del mundo. Pero hay algo que físicamente no está encajando. No sé qué puede ser. Saber manejar la presión, la carga, y desde luego hay algo que físicamente no la está dejando dar su potencial y el puzzle no acaba de encajar a nivel físico. También vemos que a nivel mental también afecta mucho. Pero tenis tiene para estar aquí cada año".

- P: ¿Tiene contacto con ella? ¿Habla con ella?

+ R: "De vez en cuando hablamos. En los torneos también la veo. Y la sigo muchísimo desde la distancia. Es nuestra representante. Sufro cuando nos hace ver que está lesionada porque estar lesionado es lo más duro. Te hace estar triste, no poder hacer tu deporte, volver a casa, ver que tus compañeras siguen jugando y tú no..es un momento muy duro".

- P: Volviendo al torneo de este año. Será por fin el de Sabalenka?

+ R: "Siempre ha habido jugadores que les ha costado este torneo, muy duros. Por alguna razón no han ganado, no han podido. Es un torneo duro que se juega en pocos días. Pero Sabalenka la veo muy bien y buena candidata este año porque ya no tiene la presión de ser número uno. Ya es número uno pase lo que pase a final de año y sin esa preocupación y esa mochila del año pasado que si es número uno o que no. Sin esa preocupación la veo candidata. Quizás sea este su año"

- P: Nadie repite título desde Serena Williams, la reciente ganadora del premio Princesa de Asturias.

+ R: "Es muy difícil este torneo. El formato, la dificultad. Serena es Serena. Las demás... ha costado mucho.

Me ha alegrado mucho que le dieran el Premio Princesa de Asturias. Ha sido alguien referencia en mi carrera, la admiro. Muy bien que una tenista tenga este reconocimiento tan importante".

- P: ¿Ha sido un ídolo Serena para usted?

+ R: "Tanto Venus como Serena. Más Serena porque he jugado más contra ella, desde que era una niña. Las hermanas Williams han revolucionado el tenis. El cambio de fuerza, de velocidad, de agresividad y todo lo que han ganado. Han sido referentes no solo para mi y para muchísima gente".

- P: Este 2025 ha habido cuatro ganadoras diferentes en los cuatro Grand Slam. ¿Que valoración hace de esto?. Le gusta o prefiere a jugadores que marquen la pauta cada año como ocurre en el circuito masculino?

+ R: "A mí me gusta que haya cuatro diferentes porque son además de cuatro estilos diferentes. Incluso el caso de Iga Swiatek, que hasta ella misma se sorprendió de ganar Wimbledon, pero tiene un estilo que se adapta. Me gusta que haya esto y que no ocurra como hasta hace poco que todo lo ganaban los mismos. Me gusta que haya nuevas caras. Uno nunca sabe quién va a ganar. Me parece guay que haya este nivel de competitividad tan alto"

- P: ¿Y que sea en Arabia? Es el segundo año y queda otro más. Los acontecimientos deportivos se marchan allí.

+ R: "Están muy involucrados en invertir en el deporte, son ambiciosos y les gusta mucho los eventos deportivos. Este es el segundo año de los tres que hay en el acuerdo con nosotros. El año pasado fue exitoso. Dentro de lo que puede ser un nuevo mercado. No están aún muy familiarizados con el tenis y aún así tuvimos mucha gente. Notamos una buena acogida. Este año va a ser mejor porque vas creando una base. También hay movimiento en el circuito de chicos. Esto hace que Arabia se familiarice cada vez más con este deporte. Abrimos mercados nuevos, seguidores nuevos".

- P: Rafa Nadal se retiró, usted, referente en el tenis femenino español también.. y de pronto, Carlos Alcaraz.. Suerte del deporte español con esto. ¿Como lo valora?

+ R: "Cuando se fue Rafa, alguien como él, uno de los mejores de la historia, se hablaba de un posible vacío.... Quién va a llenar este vacío, se decía..no va a ser posible.. no veremos un nuevo campeón.. y de repente, un chaval joven, con desparpajo, ambicioso, con un talento que no sé de qué planeta aterrizó.. es genial. No podemos estar mejor acostumbrados a un talento de este nivel en este país. Ahora con Carlos un referente además muy diferente, joven, con un estilo de juego distinto, nuevo y que nos tiene a todos locos que, además, ha llegado en el momento adecuado. Esa tormenta de Alcaraz.. mejor no podía ser para mantener la continuidad, que no haya otro desierto.. estupendo".

- P: Rafa Nadal hablaba de que no ha vuelto a coger una raqueta desde que se retiró. ¿Usted ha vuelto a coger una raqueta?

+ R: "Entiendo perfectamente que no haya cogido una raqueta. Lo ha dado todo y necesita tomarse un descanso, recuperarse de las lesiones, su cuerpo. Hay que darse un margen para echarlo de menos.

En mi caso no he vuelto a jugar tampoco más allá de hacer cosas con niños y jóvenes. Pero jugar en serio, entrenar y jugar, no. Echo de menos ciertos momentos. Es duro competir al máximo nivel. La gente ve el tenis como un hobby pero para nosotros es todo el día y a todas horas pensar en tenis, es el trabajo. Echo de menos algunas cosas pero en cierta forma, como directora de las Finales WTA y de comentarista, lleno mucho en ese aspecto. Solo me falta saltar a la pista. Aparte de eso, muy bien"

- P: Está esperando un bebé.¿Le gustaría que fuera tenista?

+ R: "Si.. me gustaría mucho que jugase al tenis, que hiciera deporte, que jugara al tenis. Pero a partir de ahí ver un poco... para ir con determinación y perseguir profesional de esto se tiene que ver de joven y él también. El talento, la pista. Los deportes individuales necesitan del talento y hay que verlo poco a poco. Me encantaría que jugara al tenis pero de ahí a que sea profesional... ya veremos, ya veremos". EFE

