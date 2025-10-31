El Racing refuerza el liderato con un 1-0 a la Real B

El Racing de Santander se impuso (1-0) este viernes a la Real Sociedad B para alejarse de sus perseguidores en lo alto de la tabla de LaLiga Hypermotion, como inicio de la jornada 12.

Un gol de Peio Canales cerca de la media hora de encuentro dejó los tres puntos en El Sardinero. El equipo de José Alberto se impuso así al filial 'txuri-urdin', que ocupa puesto de descenso, y sumó 25 puntos asegurando el liderato una semana más.

El partido fue igualado y la Real tuvo sus ocasiones al igual que un Racing que, con más acierto, aunque también algo de fortuna en el 1-0, y un Jokin Ezkieta serio bajo palos, firmó su tercera victoria seguida reforzando su liderato en Segunda.