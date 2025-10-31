El progresista neerlandés Jetten celebra su triunfo como “derrota de populistas” en Europa

La Haya, 31 oct (EFE).- El liberal progresista Rob Jetten consideró este viernes una “derrota de los movimientos populistas” en Europa la victoria “histórica” de su partido D66 en las elecciones legislativas de Países Bajos, después de que la agencia nacional ANP confirmara que se ha impuesto como primera fuerza política, por delante del ultraderechista PVV de Geert Wilders.

“Hemos demostrado al resto de Europa y del mundo que es posible derrotar a los movimientos populistas si se hace campaña con un mensaje positivo para el país y estoy muy orgulloso de este resultado histórico para D66”, declaró Jetten a la prensa en La Haya, tras conocerse la proyección de ANP. EFE