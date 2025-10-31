El programa Expedia TAAP Rewards se expande a nivel mundial y aterriza en España

La plataforma Expedia TAAP ha anunciado la expansión de su programa de recompensas, llamado Expedia TAAP Rewards, a Alemania, Australia, Brasil, España, Nueva Zelanda, Países Bajos y Reino Unido, según un comunicado de prensa.

Este programa ofrece un reconocimiento personalizado a través de diversas opciones de recompensa: cada agente puede ganar puntos de recompensa en sus reservas elegibles y canjearlos por tarjetas regalo de las principales tiendas online del mundo.

Desde su lanzamiento en Estados Unidos en 2022 y su ampliación a Canadá y México en 2024, Expedia TAAP Rewards ha ganado fuerza en Norteamérica. En EE.UU., el 59% de los agentes activos de Expedia TAAP están inscritos en Rewards, mientras que en Canadá el compromiso es aún mayor, con una participación del 66% de los agentes.

Por su parte, se han inscrito en México casi la mitad de los agentes activos y el 55% canjea recompensas activamente.

"Con Expedia TAAP Rewards, estamos orgullosos de invertir en ellos a cambio, dando a los asesores las herramientas, el reconocimiento y los beneficios que necesitan para prosperar en 2025 y en adelante", ha resaltado la vicepresidenta de Expedia TAAP, Robin Lawther.