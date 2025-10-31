Agencias

El primer ministro de Rusia realizará la semana que viene una visita oficial de dos días a China

Por Newsroom Infobae

El primer ministro de Rusia, Mijail Mishustin, realizará la semana que viene una visita oficial de dos días a China para reunirse con su homólogo chino, Li Qiang, y con el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, con el objetivo declarado de abordar los esfuerzos para "fortalecer las relaciones" entre ambos países.

El Gobierno ruso ha indicado en un comunicado que estas reuniones tendrán lugar en la ciudad de Hangzhou y que "se centrarán en asuntos relacionados con el fortalecimiento de las relaciones sino-rusas, una asociación exhaustiva y una interacción estratégica".

"Se dará prioridad a la profundización del comercio, la economía, los lazos culturales, la cooperación humanitaria y el impulso de proyectos conjuntos en energía, industria, agricultura, educación y otras áreas", ha manifestado, sin más detalles.

La última reunión entre los jefes de Gobierno de ambos países tuvo lugar en agosto de 2024 en la capital rusa, Moscú, en medio de la intensificación de las relaciones bilaterales entre ambas potencias, que han protagonizado una mejora de sus lazos durante los últimos años.

