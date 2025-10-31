Agencias

El OIEA informa de daños críticos para la seguridad nuclear en Ucrania a causa de la actividad militar

Por Newsroom Infobae

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha informado este jueves de que la actividad militar en Ucrania esta madrugada ha provocado daños críticos para la seguridad nuclear en el país, afectando a dos centrales nucleares en el noroeste del país y una en el norte, tras haber detectado también daños adicionales en la central nuclear de Zaporiyia, en el suroeste.

"El OIEA ha sido informado de actividad militar en Ucrania esta madrugada que ha provocado daños en subestaciones críticas para la seguridad nuclear en Ucrania", ha indicado el organismo en un comunicado publicado en su web, en el que ha precisado que las centrales nucleares del sur de Ucrania --en el meridional óblast de Mikolaiv--, y de Jmelnitski --en el noroccidental óblast homónimo-- han perdido el acceso a una de sus líneas eléctricas externas.

Asimismo, el organismo ha asegurado que su equipo en las instalaciones de Jmelnitski "ha tenido que refugiarse en su hotel durante varias horas esta mañana".

"Los peligros para la seguridad nuclear siguen siendo muy reales y constantes", ha declarado el director del OIEA, Rafael Grossi, que ha hecho "un llamamiento a la máxima moderación militar en las inmediaciones de las instalaciones nucleares y al pleno respeto de los siete pilares indispensables para la seguridad nuclear".

Asimismo, Grossi ha mantenido que el organismo "está ayudando a Ucrania no solo a mantener la seguridad nuclear, sino también a responder a los impactos ambientales y sanitarios de la inundación de la represa de Kajovka". "Incluso en tiempos de guerra, fortalecer la capacidad nacional con herramientas de origen nuclear es fundamental para proteger a la población y los ecosistemas", ha manifestado.

En su comunicado, el OIEA ha notificado también que "durante los trabajos de reparación para restablecer el suministro eléctrico externo a la central --tras un mes completo sin electricidad externa-- el OIEA confirmó la detección de daños adicionales en la línea de respaldo Ferosplavna-1, ubicada a unos 1,8 kilómetros de la subestación de la Central".

Asimismo, ha apuntado a que las negociaciones "se centran en el restablecimiento completo" de esta línea, una de las diez a las que la central tenía acceso antes del conflicto y una de las dos que aún utilizaba la central. Con todo, la Ferosplavna-1 "se perdió el 7 de mayo, mientras que la línea Dniprovska se desconectó a finales del mes pasado", ha explicado el OIEA, que ha señalado que "ambas partes atribuyen los daños a la actividad militar".

"Seguimos trabajando intensamente para crear las condiciones necesarias para que comiencen estas reparaciones adicionales", ha afirmado Grossi, que ha aseverado que "restablecer esta línea eléctrica es fundamental para mejorar la frágil situación de seguridad nuclear en la planta".

El comunicado ha llegado una semana después de que el propio organismo anunciase que la central de Zaporiyia recuperaba el suministro externo, después de 30 días de apagón y tras los trabajos de reparación de las líneas dañadas acometidos por sus equipos.

