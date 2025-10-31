El líder opositor asegura que está en "lugar seguro" bajo protección de militares "leales" de Camerún

El opositor y candidato a la Presidencia de Camerún Issa Tchiroma Bakary ha asegurado este viernes que un grupo de militares "leales" le han trasladado a "un lugar seguro" tras la represión de las protestas en el país a raíz del anuncio sobre la victoria del actual presidente, Paul Biya, en las recientes elecciones, en las que Bakary asegura que fue el ganador.

"Doy las gracias al Ejército leal que mostró su patriotismo y me trasladó a un lugar seguro y que actualmente garantiza mi seguridad", ha dicho a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social Facebook, antes de pedir "a todos los detenidos de forma arbitraria y a mis familiares secuestrados que resistan". "No descansaré hasta que este régimen os dé vuestra victoria", ha agregado.

Asimismo, ha denunciado que "parece que hay una guerra abierta contra el pueblo camerunés" y ha subrayado que las autoridades están recurriendo a "asesinatos, represión y otros abusos". "No quieren paz. Para ellos, deben usarse todos los medios para permanecer en el poder porque temen las consecuencias si se van, por ello la violencia extrema de sus acciones", ha argumentado.

Tchiroma Bakary ha afirmado que dos de dus familiares fueron "secuestrados" el jueves en Garua y ha insistido en que "desde la proclamación por parte del Consejo Constitucional de los resultados falsificados, alejados de la verdad de las urnas, el país ha atravesado unas tensiones sin precedentes".

"La voluntad de la población ha sido confiscada de nuevo y la soberanía del pueblo está siendo pisoteada. Esta vez, la gente se ha alzado", ha sostenido, al tiempo que ha denunciado que "esta voz ha sido respondida con el ruido de las armas". "Balas en respuesta a las canciones de libertad", ha lamentado, antes de afirmar que "hay cientos de muertos y heridos".

Por ello, Tchiroma Bakary ha convocado una huelga general entre el 3 y el 5 de noviembre que "paralice" el país, con el objetivo de que "todo el mundo sepa que hay resistencia y que no nos plegaremos". "Cerremos nuestras tiendas, suspendamos nuestras actividades, quedémonos en casa, en silencio, para demostrar nuestra solidaridad y recordar a este régimen que la fuerza de una economía está en su pueblo y que la gente no reconoce ya a su líder", ha apelado.

"No es momento de miedo o división. Sigamos en pie, unidos, orgullosos y en solidaridad contra los que, con un cinismo maquiavélico, invocan la paz mientras siembran el terror y siguen mandando a través de la miseria y la calma", ha dicho el opositor. "Nuestra victoria no será robada. He adoptado el firme compromiso de no traicionarles y no fracasaré. Es el propósito para el resto de mi vida. Juntos obtendremos esta victoria", ha zanjado.

El Constitucional anunció el lunes que Biya había obtenido un octavo mandato al frente del país africano en las elecciones celebradas el 12 de octubre, después de que Tchiroma Bakary afirmara el varias ocasiones que había sido él el vencedor de los comicios. Así, dio al mandatario el 53,66 por ciento de los votos, por delante del 35,19 por ciento del opositor, líder del Frente de Salvación Nacional de Camerún.

Biya, de 92 años y quien lleva al frente del país desde 1982 --tras ser primer ministro entre 1975 y ese año--, aspiraba a un octavo mandato en medio de la división opositora, que no ha logrado pactar un candidato de unidad, y las dudas sobre la sucesión del histórico líder camerunés. De esta forma, ocupará el cargo durante otro mandato de siete años, si bien las crecientes dudas sobre su estado de salud y su avanzada edad dificultan que pueda completarlo.