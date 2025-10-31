El líder del partido D66 celebra su victoria en las elecciones a pocas horas de que finalice el recuento

El líder del partido liberal progresista D66, Rob Jetten, ha celebrado este viernes una victoria "histórica" en las elecciones legislativas celebradas el miércoles en Países Bajos a pesar de que aún no ha finalizado el recuento, que de momento sitúa a la formación en cabeza con un estrecho margen por delante del Partido de la Libertad (PVV).

Jetten, que ha aplaudido los resultados, ha dicho "confiar" en las proyecciones del servicio electoral de la agencia de noticias ANP, que da la victoria al D66 con tan solo 15.000 votos más que el ultraderechista PVV y a pesar de que aún faltan un 0,3 por ciento de los votos por contabilizar.

Estas proyecciones sitúan ahora al partido de Jetten como el más votado y, por lo tanto, sería el encargado de iniciar el proceso para ganar adeptos y dar forma a una futura alianza de gobierno a la espera de que se confirmen estos resultados --que dan el mismo número de escaños a las dos formaciones--.

Según las proyecciones, únicamente queda completar el escrutinio en el municipio de Venray y añadir los resultados de los votos postales emitidos desde el exterior. Todo apunta, sin embargo, a que el PVV no podrá superar la distancia con el D66 a pesar de que son pocos los votos que los separan.

"Siento una gran responsabilidad hacia los millones de votantes que han ofrecido su apoyo a otros partidos", ha aseverado, al tiempo que ha dicho ser consciente de que "existe la necesidad de lograr un gabinete estable".

En este sentido, ha dicho descartar de momento contactos con el populista y conservador JA21, un partido con una dura política contra la migración, por considerar que la población se ha inclinado más por una opción de centro que de tendencia conservadora. "Una coalición con el JA21 no sería nuestra principal preferencia", ha dicho, según informaciones recogidas por la cadena de televisión NOS.

"Estos resultados muestran que es el momento de que todo el centro político se ponga a trabajar. Los votantes quieren que dejemos de lado este sinsentido político y que nos pongamos realmente a buscar soluciones", ha aclarado.

No obstante, ha admitido que los resultado son "complicados" y que requieren "responsabilidad y coraje por parte de todos los líderes políticos para lograr finalmente un gabinete estable". "El periodo de campaña ha terminado y ahora hay una responsabilidad diferente", ha zanjado.