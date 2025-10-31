Agencias

El Gobierno de Reino Unido "respalda plenamente" la retirada del título al príncipe Andrés

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, "respalda plenamente" que la Casa Real decidiese despojar del título al príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, por las constantes acusaciones y sospechas sobre sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Apoyamos plenamente la decisión tomada ayer por Palacio", ha confirmado este viernes un portavoz de Downing Street que ha reiterado el apoyo del Gobierno a todas las víctimas que padecieron los "despreciables crímenes" de Epstein, entre ellos Virginia Giuffre, que habría sufrido abusos por parte de Andrés, informa BBC.

El anuncio del Palacio de Buckingham ya se ha traducido este viernes en la desaparición de Andrés de la lista oficial de nobles, aunque el hermano del monarca sigue siendo el octavo en la línea de sucesión al trono británico. Sólo el Parlamento, y previo acuerdo de la Commonwealth, podría despojarle de sus derechos dinásticos.

El propio Andrés dio un paso atrás en la Casa Real en 2019 y hace apenas dos semanas renunció a sus títulos, entre ellos el de duque de York, alegando que "las continuas acusaciones" en su contra "distraen" del trabajo del rey y de la familia real. Ahora, además de quedarse sin el rango de príncipe, deberá también abandonar la mansión en la que residía en Windsor.

