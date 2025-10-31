El Espanyol afronta el noviembre de la confirmación

Barcelona, 31 oct (EFE).- El Espanyol vive uno de los momentos más dulces de los últimos años al ser quinto en la clasificación, con un fútbol vistoso que ha enganchado a la afición por su juego y sus resultados, un rendimiento que deberá confirmar en un mes de noviembre complejo por el nivel y las urgencias de los rivales.

Los catalanes arrancan el undécimo mes del año visitando al Alavés, este próximo domingo. El cuadro vasco, duodécimo en la clasificación de LaLiga EA Sports, únicamente ha perdido un partido en su casa esta temporada (contra el Sevilla, 2-1) y buscará seguir manteniendo la fortaleza como local.

El siguiente duelo del Espanyol es contra el Villarreal, el sábado día 8 a las 21:00 horas. El conjunto amarillo es uno de los gigantes de la temporada. Actualmente es tercero y supone un examen de nivel en el RCDE Stadium. El Villarreal no ha perdido como anfitrión en este curso, pero sí dos veces fuera.

El calendario empareja después a los blanquiazules con el Sevilla, también en el feudo periquito. Otro test de altura para los pupilos del entrenador Manolo González, que recibirán a su segundo grande forma consecutiva. Los andaluces son undécimos, pero siempre son un rival complicado.

Finalmente, el mes de noviembre se cerrará con la visita del Espanyol a Balaídos, campo del Celta de Vigo. Los gallegos son decimoterceros en la tabla y no terminan de elevar su nivel en casa, donde todavía no han ganado en esta temporada: suman cinco empates y una derrota.

Sobre el papel, mirando la clasificación, el duelo del Espanyol más difícil de este noviembre es el del Villarreal. De todas formas, en el vestuario blanquiazul tienen muy claro que la exigencia debe ser máxima ante cualquier rival y escenario para mantener la buena dinámica.

El objetivo del Espanyol, pese a estar en posiciones europeas, sigue siendo amarrar la permanencia cuanto antes, fijada habitualmente en unos 42 puntos. En cuanto este primer objetivo esté sellado, el vestuario se podría plantear cotas más elevadas. De momento, apuestan por el partido a partido. EFE

dpb/xsf/fc