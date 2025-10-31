El Barça probará el Spotify Camp Nou en un entrenamiento con 23.000 aficionados

El nuevo Spotify Camp Nou abrirá por primera vez las puertas en un entrenamiento abierto al público, el próximo viernes 7 de noviembre, con un aforo de 23.000 espectadores para, por un lado, recaudar fondos benéficos y, sobre todo, poner en escena la operativa del nuevo feudo de cara a poder jugar por primera vez un partido oficial en próximas fechas.

"El primer equipo de fútbol masculino del FC Barcelona volverá oficialmente al Spotify Camp Nou el próximo viernes 7 de noviembre, para llevar a cabo un entrenamiento a puertas abiertas ante la afición blaugrana, que tanto deseaba volver a casa y reencontrarse con el equipo", desveló el club blaugrana.

El entrenamiento servirá como "test técnico y operativo" para comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas, accesos y diferentes aspectos del Spotify Camp Nou, en el marco del proceso de "reapertura progresiva" del estadio, porque el club quiere estrenar el estadio de forma oficial una vez tenga la licencia para albergar a 45.000 espectadores.

La sesión está prevista para las 11.00 horas y el Spotify Camp Nou abrirá sus puertas a las 9.30 horas, con un aforo de 23.000 espectadores ubicados en la zona de Tribuna y Gol Sur, correspondientes a la Fase 1A de las obras, de la cual el club ya dispone de la licencia de primera ocupación por parte del Ayuntamiento de Barcelona.

La venta de entradas se activará este viernes a las 11.00 horas y durante las primeras 48 horas será exclusiva para socios y socias, que podrán adquirir una única entrada por clave de socio y sin posibilidad de acompañantes. Una vez finalizado este periodo, la venta se abrirá también al público general.

El precio de las entradas será de 5 euros para socios y socias y de 10 euros para el público general. Toda la recaudación se destinará íntegramente al proyecto Pulseras Blaugranas, impulsado por la Fundación Barça.

"El equipo está ilusionado por volver a recibir a la afición del Barça en su nueva casa y compartir con ellos este primer reencuentro en el Spotify Camp Nou. En los próximos días, el club facilitará toda la información relativa a los accesos y recomendaciones de movilidad para esta jornada especial", señaló el club en su comunicado.