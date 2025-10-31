Agencias

El Banco Central de Colombia mantiene inalterada la tasa de los tipos de interés en el 9,25%

El Banco de la República (el banco central de Colombia) ha decidido por mayoría apostar por extender una política monetaria cautelosa y mantener inalterada la tasa de interés en el 9,25%, según ha informado el organismo en un comunicado.

Los miembros de la junta directiva recuerdan que la inflación del país volvió a aumentar por tercer mes consecutivo hasta situarse en el 5,2%, el mismo nivel observado a finales de 2028, con una inflación subyacente, sin alimentos ni productos regulados, del 4,8%.

Como consecuencia, las expectativas de inflación extraídas de las encuestas han registrado un alza y ya se ubican por encima de la meta del 3% fijada por el banco central para los próximos dos años.

Respecto a la actividad económica, los miembros de la junta directiva indican que las cifras "sugieren que continúa el buen dinamismo de la demanda interna", impulsada por el consumo privado y público y también por un repunte de la inversión en maquinaria y equipo, así como obras civiles.

De cara a las próximas reuniones sobre política monetaria, el organismo asegura que los próximos movimientos de la tasa de interés "responderán a la evolución de la inflación y sus expectativas, la dinámica de la actividad económica y el balance de riesgos internos y externos".

